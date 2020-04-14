- Opera sanatçısı doktor, korona virüsle mücadele edecek - Son Dakika

- Opera sanatçısı doktor, korona virüsle mücadele edecek

LONDRA - Dünya genelinde korona virüs ile mücadele devam ederken, İngiltere'de asıl mesleği doktorluk olan opera sanatçısı Alex Aldren hastanedeki görevine geri döndü.

Yıllar önce hayallerinin peşinden giderek doktorluğu bırakan opera sanatçısı doktor Alex Aldren, korona salgınında karar değiştirerek korona virüs ile ön safhada mücadele etmeye karar verdi. Londra Royal Hastanesinde çalışan doktor Aldren, hastaları tedavi etmesinin yanı sıra meslektaşlarına da operadaki hünerlerini sergiliyor. Aldren'in hastanedeki performansı meslektaşları tarafından da beğeni topladı

Göreve dönmesinin ardından konuşan İngiliz doktor, "Yıllar önce doktorluk yaptığım dönemde kalbimin sesini dinlemeye karar verdim ve operanın peşinden gittim. Birkaç hafta önce beklemediğim bir şey oldu. Opera dünyası kapandı ve aynı zamanda bu uluslararası sağlık krizi yaşıyoruz. Bu yüzden doktorluğa geri dönmem benim için daha mantıklı" dedi.

İngiltere'de bugüne dek 88 bin 621 korona virüs vakası görülürken, 11 bin 329 kişi hayatını kaybetti.