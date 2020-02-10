OPERA SANATÇISI SATIŞ YAPAN BOZACIYA EŞLİK ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel OPERA SANATÇISI SATIŞ YAPAN BOZACIYA EŞLİK ETTİ - Son Dakika

OPERA SANATÇISI SATIŞ YAPAN BOZACIYA EŞLİK ETTİ

6 saat önce

ÜNLÜ opera sanatçısı Burak Bilgili'nin sokakta boza satan seyyar satıcıya 'Boza' diye bağırıp eşlik ettiği anlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

OPERA SANATÇISI SATIŞ YAPAN BOZACIYA EŞLİK ETTİ, System.String[]

ÜNLÜ opera sanatçısı Burak Bilgili'nin sokakta boza satan seyyar satıcıya 'Boza' diye bağırıp eşlik ettiği anlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Bilgili'nin eşinin cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı o anın görüntüleri yoğun ilgi gördü.

Dünyaca ünlü opera sanatçı Burak Bilgili, eşi Seda Özen Bilgili ve ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ile akşam saatlerinde Beşiktaş Dikilitaş'taki evlerine doğru giderken, her akşam sesini duyduğu bozacıya rastladı. Bilgili çifti ile Aşkın, isminin Abdullah olduğunu öğrendikleri bozacıdan boza aldı. Bas bariton erkek ses rengine sahip opera sanatçısı Burak Bilgili, bir süre bozacı ile sohbet etti. Sohbet sırasında Bilgili, boza satıcısına birlikte 'Boza' diye bağırmayı teklif etti. Önce bozacı bağırdı. Ardından da birçok prestijli uluslararası opera yarışmasında ödül alan Bilgili, kendi yorumuyla 'Boza' diye bağırdı. Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, o anları Bilgili'nin eşi Seda Özen Bilgi cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Seda Özen Bilgili'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu

-Opera sanatçısı ile bozacının birlikte 'Boza' diye bağırması

-Bozacının boza ile ilgili bilgi vermesi

09.02.2020 - 20.11 Haber Kodu : 200209196


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:47 Kaynak: DHA
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