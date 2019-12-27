Opera sanatçısı Zehra Yıldız anılıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Opera sanatçısı Zehra Yıldız anılıyor - Son Dakika Magazin

Opera sanatçısı Zehra Yıldız anılıyor

6 saat önce

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kısa yaşamında "Venedik'te Bir Gece", "Hoffmann'ın Öyküleri", "Tosca", "Sour Angelica", "Otello", "Yarasa" ve "Madama Butterfly" gibi birçok eser seslendiren Türk operasının önemli solist sanatçılarından soprano Zehra Yıldız adına "Zehra Yıldız Gecesi"...

Opera sanatçısı Zehra Yıldız anılıyor, System.String[]

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kısa yaşamında " Venedik'te Bir Gece", "Hoffmann'ın Öyküleri", "Tosca", "Sour Angelica", "Otello", "Yarasa" ve "Madama Butterfly" gibi birçok eser seslendiren Türk operasının önemli solist sanatçılarından soprano Zehra Yıldız adına "Zehra Yıldız Gecesi" konseri gerçekleştirilecek.


İtalyan soprano Maria Tomassi, soprano Tuğba Mankal Dekak, mezzo-soprano Özge Kalelioğlu ve tenor Berk Dalkılıç'ın yer alacağı konser, 27 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak. Konserde ayrıca Zehra Yıldız'ın sesinden, Vivaldi'nin Bajazet operasından İrene'nin "Sposa Son Disprezzata" aryası dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Venedik, Tosca, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:19 
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