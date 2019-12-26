Opera sanatçısı Zehra Yıldız, vefatının 22. yılında CRR'de anılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Opera sanatçısı Zehra Yıldız, vefatının 22. yılında CRR'de anılacak - Son Dakika

Opera sanatçısı Zehra Yıldız, vefatının 22. yılında CRR'de anılacak

6 saat önce

Opera sanatçısı Zehra Yıldız, vefatının 22. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenecek konserle anılacak.

Opera sanatçısı Zehra Yıldız, vefatının 22. yılında CRR'de anılacak, System.String[]

Opera sanatçısı Zehra Yıldız, vefatının 22. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenecek konserle anılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kısa yaşamında " Venedik'te Bir Gece", "Hoffmann'ın Öyküleri", "Tosca", "Sour Angelica", "Otello", "Yarasa" ve "Madama Butterfly" gibi birçok eser seslendiren Türk operasının önemli solist sanatçılarından soprano Zehra Yıldız adına "Zehra Yıldız Gecesi" konseri gerçekleştirilecek.

İtalyan soprano Maria Tomassi, soprano Tuğba Mankal Dekak, mezzo-soprano Özge Kalelioğlu ve tenor Berk Dalkılıç'ın yer alacağı konser, 27 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

Konserde ayrıca Zehra Yıldız'ın sesinden, Vivaldi'nin Bajazet operasından İrene'nin "Sposa Son Disprezzata" aryası dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Zehra Yıldız hakkında

Soprano Zehra Yıldız Marmara U¨niversitesi I·s¸letme Faku¨ltesi ile Mimar Sinan U¨niversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve S¸an bölümlerinden mezun oldu. 1983'te I·stanbul Devlet Opera ve Balesi'ne katılan Yıldız, ilk olarak "Venedik'te Bir Gece Opereti" ile sahneye c¸ıktı.

I·talya'daki La Boheme yarıs¸masında 1984'de "Mimi" rolu¨ ile ilk bes¸ soprano arasına giren Yıldız, 1987'de Uluslararası Verdi Yarıs¸ması'nda finale kalarak Corale Verdi Akademisinde master hakkı kazandı.

Antonietta Stella, Lia Guarini, Carlo Bergonzi ve Renato Gavarini gibi u¨nlu¨ sanatc¸ılarla c¸alıs¸an Yıldız, Uluslararası Ettore Bastiannini S¸an Yarıs¸ması'nda da gu¨mu¨s¸ madalya aldı.

Zehra Yıldız, "Hoffmann'ın Masalları", "Madama Butterfly", "Otello", "Maskeli Balo" ve "Aida" operalarında bas¸ kadın oyuncu olarak aldıgˆı rollerle sanatseverlerin begˆenisini kazanarak, 1994-1995 sezonunda Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı tarafından "Yılın En Bas¸arılı Kadın Opera Sanatc¸ısı" unvanına degˆer bulundu.

Sanatçı, Almanya'daki son temsilleri "Salome" ve "Fidelio"nun ardından 10 Aralık 1997'de turne sırasında beyin kanaması sonrası vefat etti. Vefatının ardından I·stanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinden es¸i tenor Su¨ha Yıldız, yeni sanatçılar yetiştirmek adına "Zehra Yıldız Ku¨ltu¨r ve Sanat Vakfı"nı kurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cemal Reşit Rey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:22 Kaynak: AA
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