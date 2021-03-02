Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren sanatçı Altan Günbay, vefatının 7. yılında anılıyor - Son Dakika

Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren sanatçı Altan Günbay, vefatının 7. yılında anılıyor

02.03.2021 15:11
Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren sanatçı Altan Günbay, vefatının 7. yılında anılıyor, System.String[]

Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren sanatçı Altan Günbay, vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor.

Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren sanatçı Altan Günbay, vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor.

Günbay, 19 Ocak 1931 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Ankara Gazi Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi.

Bir süre Almanya'da eğitim gören sanatçı, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde çalıştı. Günbay, sahneye ilk defa 1954'te "Cavalleria Rusticana" operasıyla çıktı.

Usta sanatçı, 250'den fazla filmde rol aldı

"Othello", "Lucia", "Carmen", "Salome" gibi 20 operada başrol oynayan Günbay, 1969'da İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin kurulmasıyla birlikte İstanbul'a yerleşti.

Usta sanatçı, İstanbul'da 30 yıl boyunca sürdürdüğü solist sanatçılığının yanı sıra rejisörlük ve müdür yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

"Şehrazat" filmiyle 1964'te sinema oyunculuğuna başlayan Günbay, 250'den fazla filmde rol aldı.

Üstlendiği kötü adam rollerini başarıyla canlandırdı

Günbay, aslında kel olmadığı halde saçlarını kazıttığı için bir zamanlar Türkiye'nin "Yull Bryner"i olarak tanındı. 1966 yapımı "Altın Çocuk" filminde usta yönetmen Memduh Ün'ün Günbay'dan saçlarını kazıtmasını isteyince 18 yıl o imajla gezdi.

Usturaya vurulmuş başı, ince bıyıkları ve karakteristik ifadeleriyle Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olan Altan Günbay, üstlendiği kötü adam rollerini başarıyla canlandırarak, kendisine ün getiren fiziğini de uzun yıllar korudu.

Günbay, "Uykusuz Geceler" filminin müziklerini yaptı, "Buğulu Gözler" ve "Bekliyorum" gibi birçok şarkı da besteledi. Usta sanatçı, 1982'de ise "Beni Unutma" ve "Seni Kalbime Gömdüm" filmlerinin yapımcılığını üstlendi.

Günbay, 82 yaşında hayatını kaybetti

Sinema filmlerinin yanı sıra dizilerde de rol alan Günbay, son olarak "Çocuklar Duymasın" adlı televizyon dizisinde Haluk karakterinin babasını canlandırdı.

Günbay, 2004 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'nden İstanbul Bahçeşehir Belediyesi başkan adayı olarak yarıştı.

Sinema ve opera sanatçısı Altan Günbay, 2 Mart 2014'te 82 yaşındayken yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Vefatının ardından Günbay için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Usta oyuncunun cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Son derece güzel bir insan, iyi bir aktördü"

Usta oyuncu Ediz Hun, Günbay'ın cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vefat eden insanların arkasından daima insanlar saygıyla, muhabbetle konuşurlar. Ancak hakikaten sevgili Altan Günbay, iyi bir dosttu. Her zaman birlikte olduk. Birçok filmde birlikte çalıştık. Bu imkanı bulduğum için çok bahtiyarım. Son derece güzel bir insan, iyi bir aktördü, sadece sinemada değil tiyatroda da operada da. Sevgili sinema seyircilerine de başsağlığı dileklerimi sunmak istiyorum. Büyük bir kayıp." diye konuşmuştu.

Usta oyuncu Nuri Alço ise Günbay'ın sinema ve operaya büyük katkılar yaptığını dile getirerek, "Kendisiyle bir çok filmde oynadık. Gerçekten hayat dolu bir insandı. Ölümü de gerçekten çok güzel olmuş. Evde otururken gitmiş. Allah keşke herkese böyle bir ölüm nasip etse." ifadelerini kullanmıştı.

Rol aldığı bazı yapımlar

"Polis", "Önce Canan", "Duvardaki Kan", "Seni Kalbime Gömdüm", "Beni Unutma", "Rezil", "Kanunsuz Sokak", "Kana Kan", "Tatlı Tatlı", "Seferim Var", "Pembe Panter", "Hababam Taburu", "Gördüğün Yerde Vur", "Yankesici", "Yalnız Adam", "Tarzan Korkusuz Adam", "Öldüren Şarkı", "Murtaza", "Makber"

Altan Günbay, Sinema, Opera, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren sanatçı Altan Günbay, vefatının 7. yılında anılıyor - Son Dakika


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