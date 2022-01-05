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OPERADAN KAÇIRANLARA ÖZEL KONSER - Son Dakika

OPERADAN KAÇIRANLARA ÖZEL KONSER

05.01.2022 15:47

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), ilkini kaçıran müzikseverleri ikinci kez sahnelenen renkli 'Yeni Yıl Konseri'nde buluşturdu.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), ilkini kaçıran müzikseverleri ikinci kez sahnelenen renkli 'Yeni Yıl Konseri'nde buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde Antalya DOB Orkestrası'nı şef Hakan Kalkan, koroyu da şef Mahir Seyrek yönetti. Soprano Aslı Ayan, Sevinç Bilgin, Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık, Işılay Meriç Karataş, Burcu Kuru ve Heyecan Ceylan Yakan, mezzo-soprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Atay Ergezen ve Göksay Yaran, bariton Onur Alpaslan ve Toygarhan Atuner ile bas Engin Suna da solist olarak sahne aldı.

ÜNLÜ BESTECİLERİN ESERLERİ

İki bölümden oluşan konserde orkestra ve solistler dünyaca ünlü besteciler M.I.Glınka, J. Offenbach, J. Strauss, N.C. Andel, JBrahms, R. Leoncavallo, E. Di Capua, T. Khrennıkov, F. Lehar, G. Verdi'in eserlerini opera diliyle seslendirdi. Sevilen opera ve operetlerden ünlü aryaların yorumlandığı, Macar dansıyla da renklenen konserde bale sanatçıları da muhteşem danslarıyla eserlere eşlik edip izleyenleri büyüledi.

Koreografi düzenlemeleri Armağan Davran, Kürşat Kılıç ile Özlem Tekinay tarafından hazırlanan konserde orkestra, koro ve solist sanatçılar ayakta alkış yağmuruna tutuldu.

OPERADAN KAÇIRANLARA ÖZEL KONSER
OPERADAN KAÇIRANLARA ÖZEL KONSER
OPERADAN KAÇIRANLARA ÖZEL KONSER

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Haşim İşcan, Yeni Yıl, Antalya, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: OPERADAN KAÇIRANLARA ÖZEL KONSER - Son Dakika
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