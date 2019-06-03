Son Dakika Haberleri: Operanın Kürt divası Pervin, Türkiye'yi aryalarıyla temsil ediyor
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Operanın Kürt divası Pervin, Türkiye'yi aryalarıyla temsil ediyor

1 saat önce

Mardinli Pervin Çakar, dünyada Türkiye'yi ve Kürtçe'yi opera sahnelerinde temsil eden bir kadın sanatçı. Avrupa'nın birçok yerinden ödül alıyor. En büyük idolü, Leyla Gencer.

Operanın Kürt divası Pervin, Türkiye'yi aryalarıyla temsil ediyor, System.String[]
Doksanlı yıllarda Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde fiziki ve maddi zorlukların yaşandığı bir okulda başlayan müzik macerasıyla, aslen Mardinli ve bir öğretmen çocuğu olan Pervin Çakar şu anda operanın sahnede devleşen "Kürt divalarından" biri olarak tanınıyor.

Çakar, euronews Türkçe'ye verdiği röportajda Kürtçe ve operanın yollarını kesiştirdiği kişisel projesini ve hedeflerini anlattı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:53 
Diyarbakır, Dünya
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