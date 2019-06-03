Operanın Kürt divası Pervin, Türkiye'yi aryalarıyla temsil ediyor
1 saat önce
Mardinli Pervin Çakar, dünyada Türkiye'yi ve Kürtçe'yi opera sahnelerinde temsil eden bir kadın sanatçı. Avrupa'nın birçok yerinden ödül alıyor. En büyük idolü, Leyla Gencer.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:53
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'ın Bismil
ilçesinde fiziki ve maddi zorlukların yaşandığı bir okulda başlayan müzik macerasıyla, aslen Mardinli ve bir öğretmen çocuğu olan Pervin Çakar şu anda operanın sahnede devleşen "Kürt divalarından" biri olarak tanınıyor.
Çakar, euronews Türkçe'ye verdiği röportajda Kürtçe ve operanın yollarını kesiştirdiği kişisel projesini ve hedeflerini anlattı.
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