Operasyon anı kamerada - Son Dakika
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Operasyon anı kamerada

7 saat önce

Uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirleyen ve torbacı olarak nitelenen sokak satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

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Uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirleyen ve torbacı olarak nitelenen sokak satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyon anı kameralarca saniye saniye kaydedildi.


Çorlu'da yaklaşık 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. Polisin kapıları kırarak şüphelilerin adreslerine girdiği operasyonda toplam 8 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan şahısları teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Adli mercilerin verdiği gözaltı kararlarının ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri Özel harekat, çevik kuvvet ve narkotik timlerinden oluşan yaklaşık 200 polisin katılımıyla adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.


Düzenlenen baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 640 lira nakit para ele geçirildi.


Kapıyı açmayan bazı uyuşturucu tabirlerinin evlerinin kapısı, özel harekat polisleri tarafından koç başı ile kırılarak açıldı. Operasyon anı ise kameralara anbean yansıdı.


Gözaltına alınarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:21 Kaynak: İHA
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