Son Dakika Haberleri: Operasyon bölgesinde güvenli bölge kararı
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Operasyon bölgesinde güvenli bölge kararı

51 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki bölgelerde güvenli bölge kararı alındı.

Operasyon bölgesinde güvenli bölge kararı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki bölgelerde güvenli bölge kararı alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin 08 Ekim 2019 tarihi itibari ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:15 Kaynak: İHA
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