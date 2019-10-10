Son Dakika Haberleri: Operasyon devam ediyor, silah ve bomba sesleri yankılanıyor
Son Dakika 3. Sayfa Operasyon devam ediyor, silah ve bomba sesleri yankılanıyor

Operasyon devam ediyor, silah ve bomba sesleri yankılanıyor

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı operasyonu devam ederken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece silah ve bomba sesleri yankılanıyor.

Operasyon devam ediyor, silah ve bomba sesleri yankılanıyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı operasyonu devam ederken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece silah ve bomba sesleri yankılanıyor.


Dün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrası Nusaybin'in karşı tarafında bulunan Kamışlı kentinden duyulan patlama ve silah sesleri gelmeye devam ediyor. Operasyon gece saatlerine kadar aralıksız devam ederken patlama ve silah sesleri Nusaybin ilçesine kadar ulaştı. - MARDİN

Nusaybin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:19 Kaynak: İHA
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