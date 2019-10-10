Operasyon devam ediyor, silah ve bomba sesleri yankılanıyor
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Barış Pınarı Harekatı operasyonu devam ederken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece silah ve bomba sesleri yankılanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı operasyonu devam ederken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece silah ve bomba sesleri yankılanıyor.
Dün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrası Nusaybin'in karşı tarafında bulunan Kamışlı kentinden duyulan patlama ve silah sesleri gelmeye devam ediyor. Operasyon gece saatlerine kadar aralıksız devam ederken patlama ve silah sesleri Nusaybin ilçesine kadar ulaştı.
(İHA)
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