Operasyon düğmesine basıldı, 2'si FETÖ üyesi 16 kanun kaçağı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Operasyon düğmesine basıldı, 2'si FETÖ üyesi 16 kanun kaçağı yakalandı - Son Dakika

Operasyon düğmesine basıldı, 2'si FETÖ üyesi 16 kanun kaçağı yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da bu sabah kaçakçılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kanun kaçaklarına yönelik 27 ilçede düzenlenen operasyonda ikisi FETÖ üyesi 16 şüpheli yakalandı.

Operasyon düğmesine basıldı, 2'si FETÖ üyesi 16 kanun kaçağı yakalandı, System.String[]

İstanbul'da bu sabah kaçakçılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kanun kaçaklarına yönelik 27 ilçede düzenlenen operasyonda ikisi FETÖ üyesi 16 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarından haklarında 2 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 kişinin yakalanması için bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul genelinde 27 ilçede 59 şüphelinin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranması bulunan toplam 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 43 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 16 şüphelinin, bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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