Operasyon düzenlenen binadaki köpeklerin evde kalmasını sahipleri istemiş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Operasyon düzenlenen binadaki köpeklerin evde kalmasını sahipleri istemiş - Son Dakika

Operasyon düzenlenen binadaki köpeklerin evde kalmasını sahipleri istemiş

17 dakika önce

Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahısların besledikleri köpeklerin evde kalmasını kendilerinin istediği belirtildi.

Operasyon düzenlenen binadaki köpeklerin evde kalmasını sahipleri istemiş, System.String[]

Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahısların besledikleri köpeklerin evde kalmasını kendilerinin istediği belirtildi.


Diyarbakır'da güvenlik güçleri, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bir apartmanın son katında bulunan eve operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan şahısların evde beslediği köpekleri gören polislerin hayvanların bakım merkezine götürülmesi gerektiğini ifade ettiği, zanlıların ise hayvanların yiyeceklerinin ve sularının bulunduğunu, yakınlarının da gelip köpeklere bakabileceğini söyledikleri öğrenildi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin hayvanları evde bıraktığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:06 Kaynak: İHA
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