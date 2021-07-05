Operasyon geçiren Papa Franciscus 7 gün hastanede kalacak - Son Dakika

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından sağlık durumunun iyi olduğu ve yaklaşık 7 gün süresince hastanede kalacağı bildirildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde operasyon geçiren Papa'nın durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bruni, yazılı açıklamasında, "Papa Franciscus'un durumu iyi ve kendiliğinden nefes alıp verebiliyor. 4 Temmuz akşamı, divertiküler stenoz nedeniyle sol hemikolektomi operasyonu geçirdi ve yaklaşık 3 saat sürdü. Komplikasyonlar olmazsa yaklaşık 7 gün hastanede kalması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Bruni, dün gece yaptığı yazılı açıklamada da Papa Franciscus'un ameliyatının başarılı geçtiğini ve 84 yaşındaki ruhani liderin operasyona iyi yanıt verdiğini belirtmişti.

Bu arada, İtalya Başbakanı Mario Draghi de ruhani lidere "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

Diğer yandan, Papa'nın operasyon geçirdiği haberinin ardından Gemelli hastanesi önünde İtalyan ve yabancı basın mensuplarının görüntü almak için hastane önünde toplandığı görüldü.