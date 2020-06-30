(Operasyon görüntüleriyle) 'BATAKLIK OPERASYONU'NUN DETAYLARI - Son Dakika

(Operasyon görüntüleriyle) 'BATAKLIK OPERASYONU'NUN DETAYLARI

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'yla ilgili detaylar ortaya çıktı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'yla ilgili detaylar ortaya çıktı. İsimleri gizli tutulan, Türk ve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı iki örgüt liderinin yöneticisi olduğu silahlı suç örgütünün, 1990'lı yıllardan bugüne tüm dünyada başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasadışı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirlerle çok sayıda lüks ev ve otomobil ile kıymetli araziler aldığı öğrenildi.

Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru'nun aralarında olduğu çok sayıda ülkede faaliyetleri olduğu belirlenen suç örgütünün, 1993 yılında bir gemide ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar ve 2 ton 500 kilogram baz morfin, 2000'li yıllarda ele geçirilen 140 kilogram eroin, 2012 yılında el konulan ve toplamda 18 tonun üzerindeki kokain, 2016 yılında bir gemide ele geçirilen 20 ton esrar ve ecstasy hap yakalanması olaylarının faili olduğu ortaya çıkarıldı.

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

FETÖ BAĞLANTILARI VAR

FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da tespit edilen suç örgütünün, silahlı örgüt liderlerinden birinin uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği belirlendi. Daha sonra Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından dolayı adli kontrol altındayken, elektronik kelepçesini kırarak Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin bir kısmı hakkında kırmızı bültenler ve Avrupa tutuklama kararları çıkarıldığı kaydedildi. Örgüt liderinin yurtdışında işlediği suçlar nedeniyle 26 yıl hapis cezası olduğu bildirildi. Yürütülen soruşturma 6 şüpheli ve 3 şirket incelemesiyle başladı. Aralarında iki örgüt liderinin de bulunduğu 94 şüpheli ve bu şüphelilerin bağlantılı olduğu 16 şirkete ulaşıldı.

SUÇ GELİRLERİ KURYELERLE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

30 Haziran'da başlatılan 'Bataklık operasyonu'nda, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin'de eş zamanlı yakalama ve tespit işlemleri yapıldı. Silahlı suç organizasyonun, gelirlerini kuryeler kullanarak Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Soruşturma sırasında bu yöntemle Türkiye'ye getirilmeye çalışılan toplam 953 bin 660 İngiliz Sterlini ve 311 bin 500 Danimarka Kronuna el konuldu. Operasyon sonucu çok sayıda lükks ev ve diğer taşınmazlar, 7 adet kiralık kasa, 20 adet lüks araç, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı olduğu belirlenen 52 milyon 627 bin 760 TL ile 1 milyon 310 bin Amerikan doları, örgüt lider ve yöneticileninin tüm banka hesapları ve mal varlıklarına, örgütün bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ve mal varlıklarına el konulması planlanıyor.

- İstanbul
Bataklık Operasyonu, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Operasyon görüntüleriyle) 'BATAKLIK OPERASYONU'NUN DETAYLARI - Son Dakika

Son Dakika

20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi 19:16 Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:41 Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 10:58 Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar 10:16 Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
21:01
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
20:27
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
20:24
TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi
20:18
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
20:13
Basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası verildi
19:59
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
19:29
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
19:16
Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
19:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 21:30:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Operasyon görüntüleriyle) 'BATAKLIK OPERASYONU'NUN DETAYLARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]