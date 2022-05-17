(Operasyon görüntüleriyle) KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2 - Son Dakika
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(Operasyon görüntüleriyle) KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2

17.05.2022 10:27
(Operasyon görüntüleriyle) KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2

İSTANBUL merkezli 5 ilde, Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye "Rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ile "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 5 ilde, Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye "Rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ile "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 160 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 160 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin yaptığı operasyon kamerayla kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin adreslerin yapılan aramalar ve şüphelilerin gözaltına alınmaları yer aldı.

Görüntü dökümü:

----------POLİSİN OPERASYON YAPTIĞI ANLAR///////////////////Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesiKadıköy Belediyesi'nden görüntülerDetaylar


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Zabıtaların rüşvet çarkına dair detaylar ortaya çıktı: Tuzak denetimler yapmışlar Zabıtaların rüşvet çarkına dair detaylar ortaya çıktı: Tuzak denetimler yapmışlar Kadıköy Belediyesi personellerinin de dahil edildiği 224 kişiye düzenlenen operasyonun görüntüleri yayınlandı Kadıköy Belediyesi personellerinin de dahil edildiği 224 kişiye düzenlenen operasyonun görüntüleri yayınlandı Kadıköy Belediyesi'nde 224 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı Kadıköy Belediyesi'nde 224 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Zabıta, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Operasyon görüntüleriyle) KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Operasyon görüntüleriyle) KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON - 2 - Son Dakika
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