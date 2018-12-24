Operasyon Korkusu Teröristlere Hendek Kazdırıyor
54 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'e yönelik askeri sevkiyatlarını arttırmasının ardından teröristler Fırat'ın doğusunda iş makineleri ile hendek kazıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Münbiç
'e yönelik askeri sevkiyatlarını arttırmasının ardından teröristler Fırat'ın doğusunda iş makineleri ile hendek kazıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç sınırına askeri sevkiyatlarının hız vermesinin ardından Fırat'ın doğusunda da hareketlilik yaşanıyor. ABD
askerlerinin de yalnız bıraktığı YPG ve PKK
'lı teröristler hendek açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın sinyalini verdiği operasyona hendek, tünel ve mevziler açarak hazırlanan teröristlerin her anları sınır hattındaki ÖSO birlikleri tarafından an be an gözetleniyor. - CERABLUS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:19 Kaynak: İHA
ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi
Evinden Sarı Yelek Çıkan Öğretmenin Karısı, Kendisini "Çevreciyim" Diyerek Savundu
Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda
İşkur'dan Tarihi Başarı