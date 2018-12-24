Son Dakika Haberleri: Operasyon Korkusu Teröristlere Hendek Kazdırıyor

Operasyon Korkusu Teröristlere Hendek Kazdırıyor

54 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'e yönelik askeri sevkiyatlarını arttırmasının ardından teröristler Fırat'ın doğusunda iş makineleri ile hendek kazıyor.

Operasyon Korkusu Teröristlere Hendek Kazdırıyor, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'e yönelik askeri sevkiyatlarını arttırmasının ardından teröristler Fırat'ın doğusunda iş makineleri ile hendek kazıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç sınırına askeri sevkiyatlarının hız vermesinin ardından Fırat'ın doğusunda da hareketlilik yaşanıyor. ABD askerlerinin de yalnız bıraktığı YPG ve PKK'lı teröristler hendek açıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği operasyona hendek, tünel ve mevziler açarak hazırlanan teröristlerin her anları sınır hattındaki ÖSO birlikleri tarafından an be an gözetleniyor. - CERABLUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:19 Kaynak: İHA

Münbiç, TSK, Güncel
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