Operasyon sırasında polisi tabancayla yaralayan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Operasyon sırasında polisi tabancayla yaralayan şahıs yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından dolayı yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince operasyon yapılan bir evde, bir polis memuru içeriden açılan ateş sonucu yaralandı.

Operasyon sırasında polisi tabancayla yaralayan şahıs yakalandı, System.String[]

Kayseri'de çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından dolayı yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince operasyon yapılan bir evde, bir polis memuru içeriden açılan ateş sonucu yaralandı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken yaralı polis memuru hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre kentte değişik isimlerle faaliyet gösteren suç örgütleri ve yöneticileri hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından dolayı yürütülmekte olan tahkikat kapsamında;


Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde ikamet eden şüpheli M.D.'nin adresine operasyon yapıldı. Operasyon sırasında ikametin kapısı usulüne göre çalınmış, kapı dışarısında görevlilerce polis oldukları sesli olarak söylenmesine rağmen kapının açılmaması üzerine, özel harekat timlerince koçbaşı ile kapı kırılarak açılmaya çalışıldı. Bu sırada kapı arasında oluşan boşlukta şüpheli M.D., silahla kapı arasından tabanca ile ateş etti. Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yapman B.K., bacağından yaralandı.


Özel Harekat Timlerince devam eden operasyonda kapı açılarak içeri girildi. İkamette şüpheli M.D. ve ailesinin de olduğu tespit edilirken polis, herhangi bir silah kullanılmadan M.D. gözaltına alındı. Operasyonla ilgili olarak 11 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda müştekiler adına düzenlenmiş sözleşme ve senetler, 2 adet pompalı tabir edilen tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca ve bir miktar tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Yaralı polis memuru B.K.'nin; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:07 Kaynak: İHA
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