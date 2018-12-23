Operasyon, Suriye'nin ve Bölgenin Güvenliği İçin de Önemli"

AYŞE YILDIZ - Türk-Arap Ekonomi
ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) Başkanı Muhammed Adil
, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan harekata ilişkin, " Türkiye
'nin meşru haklarını kullanması, kendi güvenliğini muhakkak sağlaması gerekiyor. Aslında bu beklenen operasyon sadece Türkiye'nin değil, Suriye
'nin ve bölgenin güvenliği için de çok önemli. Umut verici bir operasyon." dedi.
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası TASCA Forumu kapsamında Antalya
'ya gelen Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün renklerin TASCA çatısı altında toplandığını söyledi.
"İslam Dünyasında Ortaklık ve Kalkınma" temalı forumun İslam coğrafyası için önem taşıdığını belirten Adil, katılımcıların akademisyen, uzman, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluştuğunu ifade etti.
Katılımcıların Türkiye'yi keşfetmek istediğini, iş birliği için önemli bir program olduğunu vurgulayan Adil, İslam dünyasının tüm servete sahip bulunmasına rağmen dünyada en fakir ülkeler arasında yer aldığını söyledi.
Bunu anlamanın mümkün olmadığını dile getiren Adil, şunları kaydetti:
"Entelektüel olarak, iş adamı olarak dünyamızı nasıl değiştirip zenginleştiririz, kendi servetlerimizi nasıl doğru yönetebiliriz, bunu forumlar düzenleyerek, konuşuyoruz. Kimlik, kalkınma ve enerji konularına önem veriyoruz. İslam dünyası dünyada belki en önemli enerji deposu ama o enerjiyi başkaları kullanıyor, istifade ediyor. Bizim kendi enerjimizden istifade etmemiz lazım. Türkiye birikimli, güçlü bir ülke. Bu birikimden nasıl istifade edebiliriz? Türkiye'nin imkanları, Afrika
, Arap ve İslam ülkeleriyle iş birliğinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'nin bizi misafir etmesi çok anlamlı. Türkiye'nin tüm İslam dünyasına mesajı bu; TASCA'da tüm renkleri bulabilirsiniz."
"Operasyon, Suriye'nin toprak bütünlüğü için de önemli"
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/ PKK
'ya karşı başlatacağı askeri harekata da değinen Adil, bölgede, Ortadoğu'da savaşlara şahit olduklarını bildirdi. ABD
'nin bölgede kavga
ettiğini vurgulayan Adil, "Kendi sahaları değil, bizim bölgemizde kavga ediyorlar. Aslında Rusya
, Türkiye, İran
gelinen noktada siyasi bir çözüme yaklaştı. Belli ki ABD ve arkasındaki siyonist rejimi bunu engellemeye çalışıyor. Hangi yolla? Terörist grupları destekleyerek, özellikle Suriye'deki farklı grupları pompalayarak." diye konuştu.
Adil, bölgede ABD'nin farklı hesapları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin meşru haklarını kullanması, kendi güvenliğini muhakkak sağlaması gerekiyor. Aslında bu beklenen operasyon sadece Türkiye'nin değil, Suriye'nin ve bölgenin güvenliği için de çok önemli, umut verici bir operasyon. Artık bölgedeki aktörlerin söz sahibi olması gerekiyor. Yani uzaktan ABD'nin benim istikbalimi dizayn edecek hakkı yok. Türkiye bölgede çok önemli bir aktör. Bu beklenen operasyon Suriye'nin parçalanmaması için de önemli. O nedenle ABD'nin veya başkalarının hesaplarıyla değil, kendi hesaplarımızla bakmak gerekiyor."