Son Dakika Haberleri: Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi

41 dakika önce

Adıyaman'da, jandarma ekiplerince bir ikamete düzenlenen evde kalaşnikof silah ve mermiler ele geçirildi.

Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da, jandarma ekiplerince bir ikamete düzenlenen evde kalaşnikof silah ve mermiler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kahta ilçesinde H.K'ya ait ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet kaleşnikof silah ve bu silaha ait 19 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken konuyla alakalı olarak H.K., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş ufak dokunuşlarla güzelliğine güzellik kattı
Çay içerken bacağından vuruldu, yine de bardağını bırakmadı Marmaris açıklarında demirleyen süper lüks yata 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı İSPARK değnekçilerine 2. operasyon: Dün gözaltına alınan şahıs yine gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 08:49:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]