Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi
41 dakika önce
Adıyaman'da, jandarma ekiplerince bir ikamete düzenlenen evde kalaşnikof silah ve mermiler ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:08 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, jandarma ekiplerince bir ikamete düzenlenen evde kalaşnikof silah ve mermiler ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kahta ilçesinde H.K'ya ait ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet kaleşnikof silah ve bu silaha ait 19 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken konuyla alakalı olarak H.K., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş ufak dokunuşlarla güzelliğine güzellik kattı Çay içerken bacağından vuruldu, yine de bardağını bırakmadı Marmaris açıklarında demirleyen süper lüks yata 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı İSPARK değnekçilerine 2. operasyon: Dün gözaltına alınan şahıs yine gözaltına alındı