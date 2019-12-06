Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi

Iğdır'da, jandarma ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda kalaşnikof silah ve mermi ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucun, Hoşhaber Beldesinde N.G. isimli şahsa ait ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet kalaşnikof silah ve bu silaha ait 5 adet şarjör ile 138 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken, konuyla ilgili olarak N.G., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.



Olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı açıklandı. - IĞDIR