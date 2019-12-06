Son Dakika Haberleri: Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi - Son Dakika

Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi

6 saat önce

Iğdır'da, jandarma ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda kalaşnikof silah ve mermi ele geçirildi.

Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi, System.String[]

Iğdır'da, jandarma ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda kalaşnikof silah ve mermi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucun, Hoşhaber Beldesinde N.G. isimli şahsa ait ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet kalaşnikof silah ve bu silaha ait 5 adet şarjör ile 138 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken, konuyla ilgili olarak N.G., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.


Olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı açıklandı. - IĞDIR

Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kavgayı ayırırken kendi silahıyla vurulan polis memurunun organları başkalarına umut olacak
Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 22:27:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]