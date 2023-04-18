Operasyona ait görüntüler paylaşıldı! İşte Mehmetçiğin teröristlerin en önemli ini olan Çemçöye girdiği anlar - Son Dakika
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Operasyona ait görüntüler paylaşıldı! İşte Mehmetçiğin teröristlerin en önemli ini olan Çemçöye girdiği anlar

18.04.2023 15:07

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde Mehmetçik, teröristlerin "girilemez" diye nitelendirdiği Çemçö mağarasına başarılı bir operasyon düzenledi. Operasyon anı, kameralar tarafından kaydedilirken, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği eş zamanlı saldırıların ardından Türki Silah Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen teröristlerin "girilemez" dediği mağaraya girdi.

Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı! Mehmetçik teröristlerin kalesi Çemçö'ye böyle girdi

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Teröristlerin sözde kale olarak gördüğü mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, operasyonun görüntüleri de Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı! Mehmetçik teröristlerin kalesi Çemçö'ye böyle girdi

"İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

MSB'nin paylaşımında "Sessizce inlerindeyiz! İşte Kahraman Komandolarımızın çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiği, teröristlerin "girilemez" zannettiği Çemçö Mağarası'na baskın görüntüleri! İnlerine girmeye devam edeceğiz!" denildi.

Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı! Mehmetçik teröristlerin kalesi Çemçö'ye böyle girdi

Mağarada ele geçirilenler şöyle:

  • 1 adet Doçka uçaksavar silahı,
  • 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
  • 1 adet bombaatar,
  • 1 adet RPG-7 roketatar,
  • 1 adet kanas silahı,
  • 3 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,
  • 4 adet AK-47 piyade tüfeği,
  • 1 adet el bombası,
  • 450 adet M-16 mühimmatı,
  • 900 adet AK-47 mühimmatı,
  • 75 adet Doçka uçaksavar silahı,
  • 4 adet RPG-7 mühimmatı,
  • 3 adet sabit yer telsizi,
  • 1 adet Yaesu el telsizi,
  • 3 adet kayıt cihazı,
  • 1 adet kayıt cihazı komuta konsolu,
  • 3 adet UPS güç kaynağı,
  • 10 adet hikvision kamera,
  • 5 adet hassas kulaklık,
  • 4 adet kafa feneri,
  • 3 adet monitör,
  • 6 adet akü,
  • 2 adet batarya şarj bloğu,
  • 3 adet jeneratör,
  • 6 adet oksijen tüpü,
  • 7 adet gaz maskesi,
  • 2 adet el arabası,
  • Muhtelif miktarda tıbbi malzeme ve ilaç,
  • 6 adet termal kıyafet,
  • 3 adet termal şemsiye,
  • Muhtelif miktarda kıyafet/giysi,
  • 20 çuval erzak (un, şeker,makarna, bulgur, fasulye, çay)
  • 15 jelikan benzin/mazot
  • Örgütsel doküman.
YORUMLAR (5)
  • Kenan Acısever: teröre ortak olanlar arayıp kaçın demiştir bir zamanlar gibi onlar içeride dışarıda ki uzantıları aramıştır korkak oldukları için arkalarına bakmadan kaçmışlar Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
  • Aydın Özkan: aynen kesin öyle olmuştur gerçek hayatı film sanmayın lütfennnnn 5 2 Yayından Kaldır
  • Suat Koca: Süperrr, Allah devletimize zeval vermesin, ellerinize sağlık, itleri imha edip silahları kalması güzel. Olay bu bul, yok et, gösterme leşlerini. Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Operasyona ait görüntüler paylaşıldı! İşte Mehmetçiğin teröristlerin en önemli ini olan Çemçöye girdiği anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Operasyona ait görüntüler paylaşıldı! İşte Mehmetçiğin teröristlerin en önemli ini olan Çemçöye girdiği anlar - Son Dakika
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