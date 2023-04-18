Terör örgütü PKK/ YPG'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği eş zamanlı saldırıların ardından Türki Silah Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen teröristlerin "girilemez" dediği mağaraya girdi.
Teröristlerin sözde kale olarak gördüğü mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, operasyonun görüntüleri de Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
MSB'nin paylaşımında "Sessizce inlerindeyiz! İşte Kahraman Komandolarımızın çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiği, teröristlerin "girilemez" zannettiği Çemçö Mağarası'na baskın görüntüleri! İnlerine girmeye devam edeceğiz!" denildi.
Mağarada ele geçirilenler şöyle:
Son Dakika › Güncel › Operasyona ait görüntüler paylaşıldı! İşte Mehmetçiğin teröristlerin en önemli ini olan Çemçöye girdiği anlar - Son Dakika