Son Dakika Haberleri: Operasyona Çıkan Komandolar Buz Tutan Dereden Geçti

Operasyona Çıkan Komandolar Buz Tutan Dereden Geçti

38 dakika önce

JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların buz tutan dereden geçerken çekilen görünüsünü Twitter'da paylaştı.

Operasyona Çıkan Komandolar Buz Tutan Dereden Geçti, System.String[]
JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların buz tutan dereden geçerken çekilen görünüsünü Twitter'da paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde operasyona çıkan komandoların videosu paylaşıldı. Buz tutan derenin içinden geçen askerlerin  görüntüsü ile birlikte "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz" mesajı da paylaşıldı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:08 Kaynak: DHA

Twitter, Hakkari, Güncel
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