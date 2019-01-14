Operasyona Çıkan Komandolar Buz Tutan Dereden Geçti
38 dakika önce
JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların buz tutan dereden geçerken çekilen görünüsünü Twitter'da paylaştı.
JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari
kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların buz tutan dereden geçerken çekilen görünüsünü Twitter
'da paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari Çukurca Kazan
Vadisinde operasyona çıkan komandoların videosu paylaşıldı. Buz tutan derenin içinden geçen askerlerin görüntüsü ile birlikte "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz" mesajı da paylaşıldı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:08 Kaynak: DHA
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