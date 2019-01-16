Operasyona Gelen Polislere Evin Önünde Yakalandı
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu iddia edilen bir adrese operasyona hazırlanan polis ekipleri, evin önünde bekleyen bir şüpheliyi gözaltına altı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu iddia edilen bir adrese operasyona hazırlanan polis ekipleri, evin önünde bekleyen bir şüpheliyi gözaltına altı. Üzerinden 401 adet uyuşturucu hap çıkan şüpheli, cezaevine düşmekten kurtulamadı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda M.İ. isimli şahsın adresinde yüklü miktarda uyuşturucu hap bulundurduğu tespit edildi. Polis
ekipleri tarafından M.İ'nin ikametinde yapılacak olan arama esnasında, ikamet önünde şüphe üzerine yakalanan E.A'nın üzerinden 158.36 gram 401 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonun devamında yapılan ikamet aramasında 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet fişek ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.K'nın ikametinde yapılan aramada ise 2 paket halinde toplam 0.86 gram skunk maddesi, 1 adet otomatik silah ve silaha ait 11 adet av fişeği ele geçirildi.
Yapılan sorgulamasında İzmir
28. Asliye Ceza Mahkemesince "Mühür bozma ve bakaya" olarak arandığı tespit edilen B.K. ve M.İ., sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol ile serbest bırakıldı. Hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan E.A. ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:44 Kaynak: İHA
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