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Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı

17 dakika önce

Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı.

Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı, System.String[]

Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 7 asker yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Belen ilçesi Derekuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 7 asker yaralandı.


Yaralı askerler helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:28 Kaynak: İHA
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