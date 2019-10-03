Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı
17 dakika önce
Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:28 Kaynak: İHA
Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 7 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Belen ilçesi Derekuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 7 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. - HATAY
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