Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı
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Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralıHATAY - Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı
HATAY - Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 7 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Belen ilçesi Derekuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 7 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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