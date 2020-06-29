OPERASYONA GİDEN POLİS ARAÇLARININ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AYRILIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

OPERASYONA GİDEN POLİS ARAÇLARININ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AYRILIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Üsküdar ve Ümraniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde yaptığı eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Üsküdar ve Ümraniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde yaptığı eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis araçlarının Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkından çıkışları havadan görüntülendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Ümraniye ve Üsküdar'daki birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis, operasyon düzenlediği evlerde arama yaptı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Operasyon yapılan adreslerden birisi de Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan bir daire oldu. Özel harekat polislerinin eşliğinde daireye giren narkotik ekipleri adreste arama yaptı.  Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Onlarca polis aracının Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkından çıkışları havadan görüntülendi.

EK görüntüler

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-Havadan görüntüler

-Onlarca polis aracının emniyetin otoparkından çıkışı

- Ural
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OPERASYONA GİDEN POLİS ARAÇLARININ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AYRILIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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