OPERASYONDA 10'UNCU KATTAN ATLAYAN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

OPERASYONDA 10'UNCU KATTAN ATLAYAN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ÖLDÜ

13.05.2022 15:05

KAYSERİ'de, polisin uyuşturucu operasyonunda 13 katlı binanın 10'uncu katından atlayan şüpheli Muhammet A. (26), yaşamını yitirdi.

KAYSERİ'de, polisin uyuşturucu operasyonunda 13 katlı binanın 10'uncu katından atlayan şüpheli Muhammet A. (26), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'ndeki 13 katlı binanın 10'uncu katında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muhammet A.'nın evinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bu kapsamda eve operasyon düzenlendi. Polis, Muhammet A. kapıyı açmayınca kırarak eve girdi. Bu sırada Muhammet A., evin balkonundan atladı. İhbar sonrası adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Muhammet A.'nın öldüğünü belirledi. Evdeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Polisin çalışmasının ardından Muhammet A.'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)

OPERASYONDA 10'UNCU KATTAN ATLAYAN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ÖLDÜ
OPERASYONDA 10'UNCU KATTAN ATLAYAN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ÖLDÜ
OPERASYONDA 10'UNCU KATTAN ATLAYAN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ÖLDÜ
OPERASYONDA 10'UNCU KATTAN ATLAYAN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ÖLDÜ
OPERASYONDA 10'UNCU KATTAN ATLAYAN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ÖLDÜ

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OPERASYONDA 10'UNCU KATTAN ATLAYAN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:10:42. #1.12#
SON DAKİKA: OPERASYONDA 10'UNCU KATTAN ATLAYAN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement