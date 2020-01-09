Operasyonda 1134 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Operasyonda 1134 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Operasyonda 1134 parça tarihi eser ele geçirildi

7 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1134 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1134 parça tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda 1134 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:27 Kaynak: AA
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