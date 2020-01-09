Operasyonda 1134 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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Operasyonda 1134 parça tarihi eser ele geçirildi
7 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1134 parça tarihi eser ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:27 Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1134 parça tarihi eser ele geçirildi.
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