Operasyonda 12 uyuşturucu taciri yakalandı

Balıkesir polisi il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu tacirliği yapan 12 kişiye operasyon düzenledi. Adli makamlara çıkarılan şahıslardan 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 6 operasyonda 12 şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin yakalanan şahısların ikamet ve üst aramalarında; 9 kilo 101,34 gram Esrar, 3,52 gram Bonzai maddesi, 1,27 gram Skunk maddesi, 410 adet uyuşturucu hap, 38 kök Kenevir Bitkisi, ve 1 adet çalışır vaziyette dijital hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevkedilen Z. B. ve E. B. tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - BALIKESİR