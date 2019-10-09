Son Dakika Haberleri: Operasyonda adeta cephane ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Operasyonda adeta cephane ele geçirildi

Operasyonda adeta cephane ele geçirildi

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çeşitli suçlara karışan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adeta cephane ele geçirildi.

Operasyonda adeta cephane ele geçirildi, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çeşitli suçlara karışan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adeta cephane ele geçirildi.


Çeşitli suçlara karıştıkları düşünülen kişileri takibe alan ekipler, geçtiğimiz günlerde bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Resmi belgede sahtecilik, oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ve uyuşturucu gibi suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, bol miktarda mühimmat, 5 adet çenç Otomobil, 2 adet motor bloğu, Çenç oto yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet numaratör ele geçirildi. Çeşitli suçlamalarla 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişiden 2'si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 kişi ise serbest kaldı. - SİVAS

Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru
Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama Emniyet güçleri, teröre yurt içinde de göz açtırmıyor: 22 gözaltı Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 09:53:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Operasyonda adeta cephane ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]