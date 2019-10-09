Son Dakika Haberleri: Operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi
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Operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi

43 dakika önce

Operasyonda adeta cephanelik ele geçirildiSİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çeşitli suçlara karışan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adeta cephanelik ele geçirildi.

Operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çeşitli suçlara karışan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adeta cephanelik ele geçirildi.

Çeşitli suçlara karıştıkları düşünülen kişileri takibe alan ekipler, geçtiğimiz günlerde bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Resmi belgede sahtecilik, oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ve uyuşturucu gibi suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, bol miktarda mühimmat, 5 adet çenç Otomobil, 2 adet motor bloğu, Çenç oto yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet numaratör ele geçirildi. Çeşitli suçlamalarla 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişiden 2'si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 kişi ise serbest kaldı.

Operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi

Şarkışla, Sivas, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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