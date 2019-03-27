Son Dakika Haberleri: Operasyonda Altun Ağır Yaralandı, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın Arasında Olduğu...

Operasyonda Altun Ağır Yaralandı, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın Arasında Olduğu...

2 saat önce

Operasyonda Altun ağır yaralandı, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın arasında olduğu tepe kadrodaki teröristler etkisiz hale getirildi.

Operasyonda Altun Ağır Yaralandı, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın Arasında Olduğu..., System.String[]
Operasyonda Altun ağır yaralandı, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın arasında olduğu tepe kadrodaki teröristler etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:51 Kaynak: AA

Ali Aktaş, Güncel
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