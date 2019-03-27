Operasyonda Altun Ağır Yaralandı, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın Arasında Olduğu...
2 saat önce
Operasyonda Altun ağır yaralandı, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın arasında olduğu tepe kadrodaki teröristler etkisiz hale getirildi.
Operasyonda Altun ağır yaralandı, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş
'ın arasında olduğu tepe kadrodaki teröristler etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:51 Kaynak: AA
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