Operasyonda ele geçen pkk füzesini ypg göndermiş

MARDİN'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Kıran-2' operasyonunda, Bagok kırsalında ele geçirilen, terör örgütü PKK'ya ait 2 Metis M-1 füze ateşleyicisinin özelliği ortaya çıktı. Füzenin, 2 kilometrelik menzilde hedefi vurma özelliği ile 95 santimlik çelik zırhı delebilecek gücünün olduğu belirtildi. Füze ateşleyicisinin, terör örgütü YPG tarafından Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına kaçak yollardan gönderildiği öğrenildi.

Mardin, Şırnak ve Batman'da, 28 Ağustos'ta, 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Bagok kırsalında, 22 Eylül'de 41 timle sürdürülen operasyonda, terör örgütünün cephaneliğinin yanı sıra 20 yıllık arşivi de ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında olan, Rus yapımı 2 adet Metis M-1 füze ateşleyicisinin özelliği ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları; Metis M-1 füze ateşleyicisinin, karadan karaya ve karadan havaya atıldığını, 95 santimlik çelik zırhı delebilecek güce sahip olduğunu belirtti. Füzenin, 2 kilometrelik menzilde hedefini vurma özelliğinin de bulunduğu öğrenildi.

TSK'NIN ENVANTERİNDE YOK

Tripod üzerinden ateşlenen ve 15 saniye içinde fırlatılmaya hazır hale getirilebilen füze, hedefin aniden ortaya çıkması durumunda topçusu tarafından bir nesneye yaslanarak da omuzdan fırlatılabiliyor. Rus ordusunun yanı sıra Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Macaristan, Hırvatistan, Malezya, İran, Güney Kore, Suriye ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanılan füzenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer almadığı öğrenildi. Termal kamera da takılabilen, yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığındaki füzenin seri olarak da kullanılabildiği belirtildi. Başlığı saniyede 200 metre hızla seyreden füzenin değerinin ise 100 bin dolar civarında olduğu öğrenildi.

YPG, SURİYE'DEN GÖNDERMİŞ

Güvenlik kaynaklarınca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda ikinci kez ele geçirilen Metis M-1 füze ateşleyicisinin, terör örgütü YPG tarafından Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına kaçak yollardan gönderildiği belirtildi.