Operasyonda ele geçirilen sikkeden dünyada sadece 42 adet var: 6 gözaltı - Son Dakika

Operasyonda ele geçirilen sikkeden dünyada sadece 42 adet var: 6 gözaltı

02.03.2021 02:00
Operasyonda ele geçirilen sikkeden dünyada sadece 42 adet var: 6 gözaltı, System.String[]

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda dünyada sadece 42 adet olduğu öğrenilen milattan önce 5'inci yüzyıla ait Atina Grek sikkesi ele geçirildi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda dünyada sadece 42 adet olduğu öğrenilen milattan önce 5'inci yüzyıla ait Atina Grek sikkesi ele geçirildi. Olayla ilgili, 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca Sarıgerme Mahallesi'nde bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisini aldı. 25 Şubat saat 21.30 sıralarında Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri alıcı gibi davranarak şüpheli ile iletişime geçti. Ekipler ardından şüpheliyle buluştu. Tarihi eser satışı esnasında, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda, 42 gram ağırlığında M.Ö. 5'inci yüzyıla ait, dünyada sadece 42 adet olan Atina Grek sikkesi ele geçirildi.

Olayla ilgili,  E.Ç., M.K., S.K., T.Ş., R.K. ve M.E.Ç.  gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Operasyonda ele geçirilen sikkeden dünyada sadece 42 adet var: 6 gözaltı
Operasyonda ele geçirilen sikkeden dünyada sadece 42 adet var: 6 gözaltı
Operasyonda ele geçirilen sikkeden dünyada sadece 42 adet var: 6 gözaltı

Jandarma, Hisarcık, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Operasyonda ele geçirilen sikkeden dünyada sadece 42 adet var: 6 gözaltı - Son Dakika


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