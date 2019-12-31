Operasyonda gözaltına alınan 5 deaş'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri... - Son Dakika

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Operasyonda gözaltına alınan 5 deaş'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri...
6 saat önce
Operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
Operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı
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