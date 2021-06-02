Operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yapılan operasyon ile yakalandı. Şahıs, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Düzce Merkeze bağlı Aziziye Maallesi ve Kültür Mahallesi'nde uyuşturucu sattığını belirlediği 1 kişiyi operasyon ile yakaladı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 3 gram Kokain maddesi, 7 gram metamfetamin maddesi, 3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5 adet reçeteye tabi sentetik ecza, 1 adet cam pipo, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet bu tabancalara ait mermi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıs, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ayrıca 4 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslardan bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. - DÜZCE