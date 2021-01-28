Operasyonda inanılmaz görüntü! Korona tedavisinde kullanılan ürünlerin bulunduğu depoda canlı balık çıktı - Son Dakika

Operasyonda inanılmaz görüntü! Korona tedavisinde kullanılan ürünlerin bulunduğu depoda canlı balık çıktı

28.01.2021 13:06

İstanbul'da aralarında korona tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin de bulunduğu iki adrese operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda yoğun bakım maskesi, ateş ölçer, ameliyat malzemeleri ve medikal ürün ele geçirilirken, adreslerden birinde zeminde su birikintisi bulunan alanda balıkların yüzmesi dikkat çekti.

İstanbul Gümrük ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışma, bazı medikal firmalarının, koronavirüs tedavisinde kullanılan malzemelerin de aralarında bulunduğu tıbbi ürünleri sahte faturayla sattıkları bilgisi üzerine gerçekleştirildi. Kaçak olarak ülkemize getirildiği belirtilen malzemeleri satan Fatih'teki 2 adresi tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

CEZA KESİLDİ

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, baskında çok sayıda çeşitli markalara ait yoğun bakım maskesi, ateş ölçer, ameliyat malzemesi ve medikal ürün ele geçirildi. Baskın düzenlenen firmalardan birinde, su tesisatındaki sızma sebebiyle ürünlerin rutubetli bir ortamda muhafaza edildiği de belirlendi. İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince iş yeri mühürlendi. Kaçak ürünle ilgili iş yeri sahiplerine 5607 sayılı "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçu gereğince işlem yapıldı.

Operasyonda inanılmaz görüntü! Korona tedavisinde kullanılan ürünlerin bulunduğu depoda canlı balık çıktı

"BALIK YETİŞTİRMİYORUZ"

Baskın yapılan depoda, tesisattan sızan suların bir köşede toplanması ile oluşan bir su birikintisinde bulunan balıklar dikkat çekti. Polis ekiplerinin iş yeri sahibine süs balıklarını sorması üzerine "Balık yetiştirmiyoruz" dediği öğrenildi.

Operasyonda inanılmaz görüntü! Korona tedavisinde kullanılan ürünlerin bulunduğu depoda canlı balık çıktı
Operasyonda inanılmaz görüntü! Korona tedavisinde kullanılan ürünlerin bulunduğu depoda canlı balık çıktı

İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Operasyonda inanılmaz görüntü! Korona tedavisinde kullanılan ürünlerin bulunduğu depoda canlı balık çıktı - Son Dakika


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