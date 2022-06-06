Tokat merkezli tarihi eser operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tokat merkezli tarihi eser operasyonunda 9 kişi yakalandı

06.06.2022 15:02
Tokat merkezli tarihi eser operasyonunda 9 kişi yakalandı

Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu" ile mücadele kapsamında Tokat, Samsun, Ordu ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda tarihi eser niteliğinde 27 sikke, 17 obje, 3 kılıç, 2 tabanca ve bir çini eser ele geçirildi.

Polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Tokat merkezli tarihi eser operasyonunda 9 kişi yakalandı
Tokat merkezli tarihi eser operasyonunda 9 kişi yakalandı
YORUMLAR
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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat merkezli tarihi eser operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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