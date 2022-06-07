Operasyonda kılıç ele geçirildi - Son Dakika
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Operasyonda kılıç ele geçirildi

07.06.2022 00:57
Operasyonda kılıç ele geçirildi

Tokat'ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 adet kılıçla birlikte 50 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat'ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 adet kılıçla birlikte 50 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu dahilinde operasyon düzenlendi. Tokat merkezli Samsun, Ordu ve Sivas ili olmak üzere 4 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 27 adet sikke, 17 adet obje, 2 adet kılıç, 2 adet tabanca, 1 adet çini olmak üzere toplam 50 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Operasyonda kılıç ele geçirildi - Son Dakika

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