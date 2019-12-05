Son Dakika Haberleri: OPERASYONDA ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYU ÇATIYA ATTI
Son Dakika Güncel OPERASYONDA ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYU ÇATIYA ATTI - Son Dakika

OPERASYONDA ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYU ÇATIYA ATTI

7 saat önce

Ali ABLAY / İSTANBUL, DHAZeytinburnu'nda, sokak satıcılarına yönelik olarak iki farklı adreste düzenlenen operasyonda 5 kişi, bir miktar uyuşturucu birlikte gözaltına alındı.

OPERASYONDA ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYU ÇATIYA ATTI, System.String[]

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA

Zeytinburnu'nda, sokak satıcılarına yönelik olarak iki farklı adreste düzenlenen operasyonda 5 kişi, bir miktar uyuşturucu birlikte gözaltına alındı.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gökalp Mahallesi ve Beştelsiz Mahallesi'ndeki iki ayrı adreste sokak satıcılarının uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, adreslerin birindeki eve gerçekleştirdikleri operasyonda, Fevzi K., Metin A. ve Afganistan uyruklu Nimetullah S.'yi piyasaya süreme hazırlığında oldukları uyuşturucuyu paketlere doldururken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer adresteki baskında ise ekipleri fark ederek kaçan Burak F. ve Hatice B. otomobillerini çöp konteyneri ve kaldırımdaki ağaçlara çarparak kaza yapınca yakalandı. Operasyonda sırasında ekipleri fark eden bir şüpheli elindeki poşeti yan binanın çatısına attığı belirlendi. Çatıdaki aramada uyuşturucu maddenin içinde bulunduğu poşet bulundu.

Her iki adresteki aramalarda, 2 bin 472 uyuşturucu hap, 220 gram skunk, 216 gram metamfetamin, 110 gram kokain, 25,25 gram esrar, 30,30 gram hint keneviri tohumu ve hassas terazi ile bin 800 lira sahte para ele geçirildi.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliğine getirilerek sorgulamaları yapılan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Ekiplerin ev içerisinde yaptıkları aramalar

-Ekiplerin buldukları uyuşturucu maddeler

-Kaza yapan araba

-Çatıdaki poşetin bulunması ve açılması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


Asayiş Büro, Zeytinburnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi 350 dolarlık akıllı telefonunu piyasaya sürdü FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 02:01:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OPERASYONDA ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYU ÇATIYA ATTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]