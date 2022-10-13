Son dakika haber! Kayseri'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon: 653 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Kayseri'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon: 653 adet tarihi eser ele geçirildi

13.10.2022 20:59

Son dakika haberler... Kayseri'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon: 653 adet tarihi eser ele geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik 'eş zamanlı' yapılan operasyonlarda; toplamda 653 adet tarihi eser ve 2 adet dedektör ele geçirildi.

Kayseri'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon: 653 adet tarihi eser ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik 'eş zamanlı' yapılan operasyonlarda; toplamda 653 adet tarihi eser ve 2 adet dedektör ele geçirildi.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şüpheli şahsın elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi alması üzerine eş zamanlı operasyon başlattı. Yemliha Mahallesi tespit edilen adreslerinde yapılan operasyonda; 650 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, obje, yüzük ve mühür ile birlikte 3 adet kılıç ve 1 adet tarihi eser niteliğinde tüfek ele geçirildi. Ayrıca, ekiplerce yapılan çalışmalarda; tarihi eserlerin bulunmasında kullanılan 2 adet dedektör de ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

Operasyon, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kayseri'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon: 653 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kayseri'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon: 653 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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