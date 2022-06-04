Operasyonda yakalanan kaçak göçmen hasta numarası yaptı, her şey ambulans gelince ortaya çıktı - Son Dakika
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Operasyonda yakalanan kaçak göçmen hasta numarası yaptı, her şey ambulans gelince ortaya çıktı

04.06.2022 21:08

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ekipler yasadışı yollarla ülkeye gelen ve izinsiz oturan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Polisin yaptığı denetimlerde Suriyeli bir şahıs da gitmemek için hasta numarası yaptı. Gerçek ambulans gelince anlaşıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye gelen ve izinsiz oturan şahıslara yönelik Esenyurt'ta bugün de denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 200 şahıs toplanarak Göç İdaresi Merkezine gönderildi.

Operasyonda yakalanan kaçak göçmenin hasta numarası ambulans gelince ortaya çıktı

AFRİKALI KADIN UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Denetimler sırasında izinsiz olarak ülkede kalan Afrikalı bir adam da yakalandı. Kocası yakalanan kadın otobüsün önünde polisin bırakması için uzun süre gözyaşı döktü.

Operasyonda yakalanan kaçak göçmenin hasta numarası ambulans gelince ortaya çıktı

GİTMEMEK İÇİN HASTA NUMARASI YAPTI

Polisin yaptığı denetimlerde Suriyeli bir şahıs da gitmemek için hasta numarası yaptı. Şahıs için çağrılan ambulansta yapılan müdahalesinde rahatsız olmadığı anlaşılınca Göç İdaresi Merkezine gönderilmekten kurtulamadı. Şahısların işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Operasyonda yakalanan kaçak göçmen hasta numarası yaptı, her şey ambulans gelince ortaya çıktı - Son Dakika

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