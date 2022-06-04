İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye gelen ve izinsiz oturan şahıslara yönelik Esenyurt'ta bugün de denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 200 şahıs toplanarak Göç İdaresi Merkezine gönderildi.
Denetimler sırasında izinsiz olarak ülkede kalan Afrikalı bir adam da yakalandı. Kocası yakalanan kadın otobüsün önünde polisin bırakması için uzun süre gözyaşı döktü.
Polisin yaptığı denetimlerde Suriyeli bir şahıs da gitmemek için hasta numarası yaptı. Şahıs için çağrılan ambulansta yapılan müdahalesinde rahatsız olmadığı anlaşılınca Göç İdaresi Merkezine gönderilmekten kurtulamadı. Şahısların işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Operasyonda yakalanan kaçak göçmen hasta numarası yaptı, her şey ambulans gelince ortaya çıktı - Son Dakika