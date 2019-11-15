Son Dakika Haberleri: Operasyonda yaralan Uzm. Çavuş'a kaymakamdan ziyaret
Son Dakika Güncel Operasyonda yaralan Uzm. Çavuş'a kaymakamdan ziyaret - Son Dakika

Operasyonda yaralan Uzm. Çavuş'a kaymakamdan ziyaret

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Kuzey Irak'da operasyonda yaralanarak tedavi gören Uzm. Çavuş Mustafa Kurukafa 'yı evinde ziyaret etti.

Operasyonda yaralan Uzm. Çavuş'a kaymakamdan ziyaret, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Kuzey Irak'da operasyonda yaralanarak tedavi gören Uzm. Çavuş Mustafa Kurukafa 'yı evinde ziyaret etti.


Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma yetkilileri tarafından Sürgü Mahallesinde ikamet eden Mustafa Kurukafa ' yı ziyarette, Kurukafa'ya bir isteği olup olmadığını da soruldu.


Gazi askere acil şifalar dileyen Kaymakam Köroğlu, gazi baba İlhan Kurukafa ile de sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
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