Operasyonda Yaralanan Polise Evinde Ziyaret

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz kasım ayında bir katil zanlısına yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan polis memuru Süleyman Yapıcı'yı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sundu.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz kasım ayında bir katil zanlısına yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan polis memuru Süleyman Yapıcı'yı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sundu.



Geçtiğimiz 1 Kasım 2018 tarihinde babayı öldürüp, oğlunu ağır yaralayan katil zanlısını yakalamak için gittiği operasyonda yaşanan arbede sonucu silahla vurularak yaralanan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Süleyman Yapıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis lojmanlarındaki evinde istirahat ediyor. Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, evinde dinlenen Yapıcı'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sundu. Ziyarette, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım ve Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Gürsoy da hazır bulundu. Olayın olduğu günden bu yana Süleyman Yapıcı'nın durumu hakkında her gün bilgi edinmeye çalıştığını vurgulayan Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Yapıcı'nın Salihli Devlet Hastanesindeki tedavi sürecinde de hep yanında olduğunu söyledi. Yapıcı'nın sağlık durumunun her gün iyiye gittiğini öğrendikten sonra rahat bir nefes aldıklarını da belirten Kaymakam Kılıç, "Hem bizim hem de Süleyman kardeşimiz için zorlu bir süreçti. Çok şükür hep birlikte atlattık" dedi.



Kula Kaymakamı Kemal Duru da olaydan bugüne kadar süreci yakından takip ettiklerini belirterek, polis memuru Süleyman Yapıcı'ya geçmiş olsun dileklerini sundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren polis memuru Süleyman Yapıcı da ziyaretlerinden dolayı protokol üyelerine teşekkür ederek, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden görevine başlayacağını söyledi. Yapıcı, "Görev gereği gittiğimiz bir operasyonda yaşanan arbede sonucu yaralandım. Talihsiz bir olay yaşadık ama çok şükür atlattık. Bu zorlu süreçte beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi

Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü

AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek

Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim