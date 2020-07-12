Operasyondaki Mehmetçiğe cami hoparlörlerinden çaldıkları ezgiyle destek verdiler - Son Dakika

Operasyondaki Mehmetçiğe cami hoparlörlerinden çaldıkları ezgiyle destek verdiler

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde kırsal alanda terör operasyonunu sürdüren Mehmetçiğe vatandaşlar, cami hoparlörlerinden 'Vur Allah Aşkına Vur' ezgisini çaldırarak destek verdi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde kırsal alanda terör operasyonunu sürdüren Mehmetçiğe vatandaşlar, cami hoparlörlerinden 'Vur Allah Aşkına Vur' ezgisini çaldırarak destek verdi.

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Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda dün gri listede yer alan 'Hejar' kod adlı terörist Halis Eroğlu etkisiz hale getirilirken, bugün de 2 teröristin teslim olduğu açıklandı. Şenkaya ilçesine bağlı Akşar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Jandarma Özel Harekat ve jandarma ekiplerine destek vermek amacıyla cami hoparlörlerinden 'Vur Allah Aşkına Vur' ezgisini çaldırdı. Mahallede iş yerleri ve evler de Türk bayraklarıyla donatıldı.

Mehmetçiği her zaman desteklediklerini ifade eden vatandaşlar, " PKK'ya burada yer yok, huzurlarını kaçıracağız. Kuzey Irak'a kadar süreceğiz onları. Allah'ın izniyle bu toprakları dar edeceğiz onlara. Özel Harekatı karşılayacağız. Onların silahlarına, bileklerine, güçlerine sağlık kuvvet versin Allah'ım" diye konuştular. - ERZURUM

Jandarma, Şenkaya, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Operasyondaki Mehmetçiğe cami hoparlörlerinden çaldıkları ezgiyle destek verdiler - Son Dakika
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