Operasyondaki time el bombası atmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Operasyondaki time el bombası atmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda, güvenlik güçlerine el bombası atmaya çalışan 'Renas' kod adlı terörist Kutbettin Saltan, etkisiz hale getirildi.

Operasyondaki time el bombası atmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda, güvenlik güçlerine el bombası atmaya çalışan 'Renas' kod adlı terörist Kutbettin Saltan, etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan 'Kapan-1' operasyonu devam ediyor. 'Şafak-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Özel Birlik Operasyonu'nda, kış üslenmesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp yok etmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 21 komando timinin katılımıyla operasyon başlatıldı. Operasyonda güvenlik güçlerini görünce üzerlerine el bombası atmaya çalışan PKK'lı terörist 'Renas' kod adlı Kutbettin Saltan, etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

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PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:34 Kaynak: DHA

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