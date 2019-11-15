Son Dakika Haberleri: Operasyondan dönen Mehmetçiğe sürpriz ziyaret
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Operasyondan dönen Mehmetçiğe sürpriz ziyaret

6 saat önce

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" için kente gelen yönetmen, oyuncu, yapımcı ve senaristler, Eruh 2. Komando Taburu'nda operasyondan dönen Mehmetçik'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Operasyondan dönen Mehmetçiğe sürpriz ziyaret, System.String[]

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" için kente gelen yönetmen, oyuncu, yapımcı ve senaristler, Eruh 2. Komando Taburu'nda operasyondan dönen Mehmetçik'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince organize edilen, Valilik, Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen festival sürüyor.

Eruh ilçesini ziyaret eden festivale katılan yönetmenler, oyuncular, yapımcı ve senaristler, Kaymakam Ali Erdoğan ve Belediye Başkanı Cevher Çiftçi tarafından karşılandı. Eruh Belediyesi Kadın Toplum Merkezi, Şal-Şapik Atölyesi ve Eruh Kültür Sanat Evi'ni gezen davetliler daha sonra Eruh 2. Komando Taburu'na geçti. Burada terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyondan dönen Mehmetçik ile görüşen davetliler onlara desteklerini iletti.

Bir anda karşılarında Atilla Olgaç, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun aralarında olduğu grubu gören askerler, büyük mutluluk yaşadı ve misafirleriyle hatıra fotoğraf çektirdi. Daha sonra askeri gazinoda davetliler ve Mehmetçik bir araya geldi, sohbet etti.

Oyuncu Kalaycıoğlu, vatan toprağını koruyan Mehmetçik ile bir araya gelmenin gururunu yaşadığını belirterek çok duygulandıklarını söyledi. "Büyük bir fedakarlıkla vatan toprağını koruyan Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah sizleri korusun." diyen Kalaycıoğlu, görevlerinde başarılar diledi.

Komando, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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