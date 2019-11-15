Son Dakika Haberleri: Operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Şahısların üzerinde, araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 5,80 gram metamfetamin, 1,95 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet mermi, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet kartuş ve 1 adet balta ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından, 2 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan, 3 şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı.


Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 3 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:51 Kaynak: İHA
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