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Operasyonla yakalanan 'uyuşturucu satıcıları' adliyeye sevk edildi

50 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Operasyonla yakalanan 'uyuşturucu satıcıları' adliyeye sevk edildi, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polis nezaretinde adliyeye sevk edildiği esnada, Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan yakalanan B.K.'nın annesi S.K. fenalaşarak adliye kapsında bayıldı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen ve drone ile de havadan takip edilen eş zamanlı operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon öncesinde de içici konumunda bulunan 19 şahsa yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin araç ve adreslerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 112 adet lyrica sentetik ecza hap, 28 adet regapen sentetik ecza hap, 22,24 gram skunk (esrar) maddesi, 35.84 gram bonzai maddesi, 3,94 gram esrar maddesi, 7 adet ecstacy uyuşturucu hap, 6 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 adet kartuş, 1 adet hançer, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 72 adet çeşitli ebatlarda dolu fişek ele geçirildi.

Diğer yandan gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.B., G.Y., B.K., S.S., C.D. ve R.D. olmak üzere 6 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi.

'Adliyeye sevk edilen B.K.'nın annesi baygınlık geçirdi'

Şahıslar polis ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edilirken şüpheli B.K.'nin annesi S.K. baygınlık geçirdi. Fenalaşıp bayılan kadın, yüzüne su serpilerek ayıltılmaya çalışıldı. Ardından kısa süre sonra adliye kapısının önüne 112 Acil Servis ekipleri geldi ve baygınlık geçiren S.K.'ya müdahale etti. Bu esnada basın mensuplarına açıklama yapan şüpheli B.K'nın babası C.K, oğlunun suçsuz olduğunu söyledi. C.K., "Benim oğlumu kullandılar. Bu işe bulaştırdılar kendileri kenara çekildiler. Benim oğlum 3 gündür gözetim altında. Bu yapanlar inşallah cezasını bulur. Benim oğlum suçsuz. Ayrıca psikiyatri tedavisi görmesi lazım, yarın da mahkemesi var. Elimden geleni yapacağım" dedi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
Polis, Eskişehir, 3. Sayfa
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